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Москвич подал в суд на турагента из-за 702 рублей

Анна Шутова
44 минуты назад

Житель Москвы не получил кешбэк за тур в Санкт-Петербург в рамках акции Ростуризма и подал в суд на турагента. Материалы дела опубликованы на сайте Московского городского суда.

Москвич подал в суд на турагента из-за 702 рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчина забронировал жилье в гостинице Courtyard Marriott St. Petersburg Center Hotel с 8 по 11 ноября 2020 года. Тур стоил 3513 рублей с трансфером и медицинской страховкой.

Путешественник хотел получить кешбэк за отдых в размере 702 рубля, но не сообщил об этом турагенту. При покупке путевки он выбрал стандартный способ расчета, а не картой "Мир" с кешбэком. В итоге россиянину не выплатили кешбэк. Он обратился в суд и запросил 702 рубля, компенсацию за моральный вред в размере 5000 рублей и 50% штрафа.

Мировой судья судебного участка 359 Басманного района города Москвы отказал в иске.

"Очень много суеты, связанной с попыткой вернуть 702,6 руб., накрутив на эту сумму моральный вред и штраф. Учитывая, что турист не понес никаких расходов, воспользовался туром, претензий к качеству туруслуг заявлено не было, данные действия можно квалифицировать как потребительский терроризм и попытку необоснованного обогащения", – прокомментировал юрист Владимир Казак.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Египет ожидает десятки тысяч российских туристов.

Новости путешествий,Ростуризм,Мосгорсуд,
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