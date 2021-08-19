Москвич подал в суд на турагента из-за 702 рублей

Житель Москвы не получил кешбэк за тур в Санкт-Петербург в рамках акции Ростуризма и подал в суд на турагента. Материалы дела опубликованы на сайте Московского городского суда .

Мужчина забронировал жилье в гостинице Courtyard Marriott St. Petersburg Center Hotel с 8 по 11 ноября 2020 года. Тур стоил 3513 рублей с трансфером и медицинской страховкой.

Путешественник хотел получить кешбэк за отдых в размере 702 рубля, но не сообщил об этом турагенту. При покупке путевки он выбрал стандартный способ расчета, а не картой "Мир" с кешбэком. В итоге россиянину не выплатили кешбэк. Он обратился в суд и запросил 702 рубля, компенсацию за моральный вред в размере 5000 рублей и 50% штрафа.