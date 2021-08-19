Египет ожидает десятки тысяч российских туристов

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что за месяц, с 9 августа по 9 сентября, Египет могут посетить около 30 тысяч российских туристов. Об этом сообщает ТАСС.

"Не учитывая недавнего расширения рейсов, в период с 9 августа по 9 сентября Египет на рейсах без пересадок посетят примерно 28 30 тыс. человек", — сказал эксперт.

К значительному увеличению туристического потока приведет расширение полетных программ. С 27 августа российским авиакомпаниям разрешено выполнять по десять дополнительных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и по рейсу в неделю из других городов.