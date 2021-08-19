Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Египет ожидает десятки тысяч российских туристов

Анна Шутова
53 минуты назад

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что за месяц, с 9 августа по 9 сентября, Египет могут посетить около 30 тысяч российских туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Египет ожидает десятки тысяч российских туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Не учитывая недавнего расширения рейсов, в период с 9 августа по 9 сентября Египет на рейсах без пересадок посетят примерно 28 30 тыс. человек", — сказал эксперт.

К значительному увеличению туристического потока приведет расширение полетных программ. С 27 августа российским авиакомпаниям разрешено выполнять по десять дополнительных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и по рейсу в неделю из других городов.

Ранее "Рамблер" сообщал, что на Камчатке вспыхнули пожары из-за туристов.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители