Жители Крыма пожаловались на неадекватных туристов

Российский турист поинтересовался у жителей Крыма, как они относятся к поведению отдыхающих соотечественников. Как оказалось, далеко не все жители полуострова считают такое «соседство» приемлемым. Проблема заключается в том, что многие путешественники начинают вести себя как дома. Такое вызывающее поведение нередко создает массу проблем.

Фото: Pixabay Pixabay

Соответствующая критическая статья была опубликована в блоге True Story Travel на платформе «Яндекс.Дзен». В ней говорится, что на пляжах Крыма очень часто можно наблюдать картину, когда российский турист начинает вести себя неадекватно из-за злоупотребления алкоголем. Под действием спиртных напитков отдыхающие проявляют не самые лучшие свои качества.

Также жителей Крыма раздражает, что из-за наплыва туристов существенно выросли цены на самые стандартные продукты. Особенно страдают бюджетники, пенсионеры и другие категории граждан с фиксированным доходом.

Неприязнь растет еще из-за жадности российских туристов. Как утверждают сотрудники отелей, чаевые в Крыму можно встретить нечасто. Это выглядит странно, ведь те же соотечественники оставляют деньги горничным в отелях Турции или Египта.

Последним неприятным обстоятельством является огромное количество мусора. Местные жители отмечают, что полуостров буквально начинает зарастать грязью. Уборщики городских пляжей стараются следить за ситуацией, однако проблема имеет совершенно другие масштабы.