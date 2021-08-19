На Камчатке вспыхнули пожары из-за туристов

В Елизовском районе на Камчатке вспыхнули масштабные лесные пожары из-за туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пожар, к сожалению, рукотворный, он появился после того, как туристы посетили водопад. Площадь возгорания 80 гектаров", — рассказал глава регионального агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын.

По его словам, угрозы населенным пунктам нет. Между ближайшим поселком Термальный и очагом возгорания находится река и технологический проезд, которые способны остановить огонь. Сейчас на месте происшествия работают 20 специалистов лесоохраны. В ближайшее время также прибудут сотрудники МЧС.

Как отметил глава ведомства, на данный момент это единственный лесной пожар на территории региона.