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На Камчатке вспыхнули пожары из-за туристов

Анна Шутова
55 минут назад

В Елизовском районе на Камчатке вспыхнули масштабные лесные пожары из-за туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

На Камчатке вспыхнули пожары из-за туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Пожар, к сожалению, рукотворный, он появился после того, как туристы посетили водопад. Площадь возгорания 80 гектаров", — рассказал глава регионального агентства лесного хозяйства Дмитрий Щипицын.

По его словам, угрозы населенным пунктам нет. Между ближайшим поселком Термальный и очагом возгорания находится река и технологический проезд, которые способны остановить огонь. Сейчас на месте происшествия работают 20 специалистов лесоохраны. В ближайшее время также прибудут сотрудники МЧС.

Как отметил глава ведомства, на данный момент это единственный лесной пожар на территории региона.

Ранее "Рамблер" сообщал, что смог от лесных пожаров в России сняли на видео.

Новости путешествий,МЧС,
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