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Стюардесса захотела заклеить рот ребенку в самолете и нарвалась на скандал

Lenta.ru
2 часа назад

В США стюардесса предложила заклеить рот двухлетней девочки медицинской маской и нарвалась на скандал со стороны ее родителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Стюардесса хотела заклеить рот ребенку и вызвала скандал
Фото: @agcleek@agcleek

Инцидент произошел во время рейса авиакомпании Southwest Airlines из Флориды в Вирджинию. К американке, летевшей вместе с маленькими ребенком, подошла бортпроводница и попросила надеть на нее средства защиты.

Однако девочка начала сопротивляться — по словам ее матери, она хотела пососать большой палец во рту, так как это успокаивает ее при взлете. Тогда стюардесса предложила семье на выбор два варианта — надеть на ребенка маску и вырезать дырку для пальца или приклеить ее к лицу.

Идея сотрудницы авиакомпании разозлила женщину. «Я понимаю, что в нынешних условиях ношение маски — это правило для всех, но такой абсурд в отношении моего ребенка выходит за всякие рамки», — прокомментировала она ситуацию в интервью изданию.

Позже путешественница обратилась с жалобой к Southwest Airlines. Представители авиакомпании ответили, что во время полета носить маски обязаны все без исключения пассажиры старше двух лет. При этом женщине принесли извинения и пообещали, что проведут со стюардессой разговор об этических нормах.

Ранее в августе американская бортпроводница публично унизила пассажирку из-за слишком откровенного наряда и пригрозила вышвырнуть ее из самолета. Стюардессе не понравились короткие шорты и крое-топ девушки, из-за чего она пообещала выгнать пассажирку с рейса, если та «не прикроется».

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