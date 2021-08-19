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Мужчина сбежал из карантинного отеля ради выпивки и объяснил свой поступок горем

Lenta.ru
3 часа назад

Мужчина сбежал из карантинного отеля ради выпивки и еды из «Макдоналдса», объяснив свой поступок горем, которое он испытывает после смерти отца. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина сбежал из карантинного отеля ради выпивки
Фото: 7 News7 News

Так, 33-летний Пол МакЭлхинни (Paul McElhinney) прибыл из Ирландии в Австралию после похорон родителя. По возвращении его изолировали как гражданина, прилетевшего из страны «красного списка». Однако мужчина решил проигнорировать карантин.

Судя по кадрам, записанным камерой видеонаблюдения, постояльцу потребовалось семь секунд, чтобы покинуть номер и спуститься по пожарной лестнице в подвал отеля, а затем выйти на улицу. Отмечается, что побег остался незамеченным персоналом гостиницы.

Всего МакЭлхинни провел «на свободе» восемь часов — сначала он направился в паб, а затем в «Макдоналдс». Мужчина вернулся в отель под утро в состоянии алкогольного опьянения, и вскоре к нему пришли сотрудники правоохранительных органов.

В результате беглец предстал перед судом — во время заседания он извинился за свой поступок и сказал, что был «раздавлен тоской и горем» по недавно умершему отцу.

Отмечается, что мужчина имел сертификат о прохождении полного курса вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста. Тем не менее в полиции заявили, что побег с карантина — «чрезвычайно опасное действие», которое требует соответствующего наказания.

Ранее в августе помещенные в карантинный отель британские туристы пожаловались на «тюремные». Им подавали заплесневелую еду, а в комнатах ползали слизни. Также постояльцам отказывались менять постельное белье и не разрешали открывать окна.

Новости путешествий,McDonald's,МВД,
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