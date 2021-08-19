Пилот рассказал о самом опасном для полетов месяце

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Радио 1» рассказал, что больше всего авиакатастроф происходит в августе, причём это касается не только военной авиации, но и гражданской.

Как отметил пилот, август является самым аварийным месяцем в году из-за повышенной сезонной нагрузки, когда уже «устают» и самолёты, и люди. Кроме того, в августе в военную авиацию приходят молодые лётчики, которые только окончили училища и ещё не имеют достаточного опыта. Всё это может привести к печальным последствиям.