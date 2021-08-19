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Пилот рассказал о самом опасном для полетов месяце

News.ruиещё 1
3 часа назад

Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Радио 1» рассказал, что больше всего авиакатастроф происходит в августе, причём это касается не только военной авиации, но и гражданской.

Пилот рассказал о самом опасном для полетов месяце
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметил пилот, август является самым аварийным месяцем в году из-за повышенной сезонной нагрузки, когда уже «устают» и самолёты, и люди. Кроме того, в августе в военную авиацию приходят молодые лётчики, которые только окончили училища и ещё не имеют достаточного опыта. Всё это может привести к печальным последствиям.

Сытник также добавил, что в России число авиапроисшествий примерно такое же, как в США или в странах Европы, таких как Франция или ФРГ. Существенно меньше авиакатастроф происходит в Дании, Швеции и Финляндии.

Новости путешествий,Юрий Сытник,
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