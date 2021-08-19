Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Египет ожидает десятки тысяч российских туристов

ИА Regnumиещё 1
1 час назад

С 9 августа по 9 сентября Египет могут посетить около 30 тыс. российских туристов, сообщил 19 августа вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин.

Египет ожидает десятки тысяч российских туристов
Фото: ИА RegnumИА Regnum

По его словам, расширение регулярных полетов в Египет с 27 августа способствует росту показателей.

«Не учитывая недавнего расширения рейсов, в период с 9 августа по 9 сентября Египет на рейсах без пересадок посетят примерно 28 30 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что 27 августа расширяются полетные программы, что приведет к значительному увеличению туристического потока.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативным штабом по борьбе с COVID-18 было принято решение об увеличении числа регулярных авиарейсов в пять стран, включая Египет.

С 27 августа российским авиакомпаниям разрешено выполнять ещё по десять рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы и по рейсу в неделю из других российских городов, где возобновлены зарубежные полёты.

Новости путешествий,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители