Египет ожидает десятки тысяч российских туристов

С 9 августа по 9 сентября Египет могут посетить около 30 тыс. российских туристов, сообщил 19 августа вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Дмитрий Горин.

Фото: ИА Regnum ИА Regnum

По его словам, расширение регулярных полетов в Египет с 27 августа способствует росту показателей.

«Не учитывая недавнего расширения рейсов, в период с 9 августа по 9 сентября Египет на рейсах без пересадок посетят примерно 28 30 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что 27 августа расширяются полетные программы, что приведет к значительному увеличению туристического потока.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативным штабом по борьбе с COVID-18 было принято решение об увеличении числа регулярных авиарейсов в пять стран, включая Египет.