Турист подал в суд на турагента из-за 702 рублей

Москвич не получил кешбэк за тур в Санкт-Петербург в рамках акции Ростуризма и подал в суд на турагента. Материалы дела размещены на сайте Московского городского суда.
Истец забронировал проживание в гостинице Courtyard Marriott St. Petersburg Center Hotel в номере делюкс на одного человека с 8 по 11 ноября 2020 года. Тур стоимостью 3513 руб. включал в себя также трансфер и медицинскую страховку. Турист планировал отметить в Санкт-Петербурге день рождения, а также получить кешбэк за отдых, предусмотренный акцией, в размере 702 руб. Однако не сообщил об этом турагенту. При покупке тура он не прошел по нужной ссылке «Оплата картой “Мир” с кешбэком» и выбрал стандартный способ расчета.
Несмотря на свою же ошибку и мизерную сумму к возврату, турист не поленился и обратился в суд. В иске он запросил кешбэк 702,60 руб. + моральный вред 5000 руб. + штраф 50%. Итого 8553,90 руб.
3 августа мировой судья судебного участка 359 Басманного района города Москвы, выяснив обстоятельства дела, отказал в иске.
«Очень много суеты, связанной с попыткой вернуть 702,6 руб., накрутив на эту сумму моральный вред и штраф. Учитывая, что турист не понес никаких расходов, воспользовался туром, претензий к качеству туруслуг заявлено не было, данные действия можно квалифицировать как потребительский терроризм и попытку необоснованного обогащения. Клиент турагента потребовал выплатить ему почти в 3 раза больше, чем заплатил за туристский продукт. У туриста есть месяц на подачу апелляции с момента вынесения мотивированного решения. На данный момент оно еще не готово. Но сомневаюсь, что дело дойдет до апелляции», – прокомментировал Владимир Казак, юрист компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры».