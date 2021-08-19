Турист подал в суд на турагента из-за 702 рублей

«Очень много суеты, связанной с попыткой вернуть 702,6 руб., накрутив на эту сумму моральный вред и штраф. Учитывая, что турист не понес никаких расходов, воспользовался туром, претензий к качеству туруслуг заявлено не было, данные действия можно квалифицировать как потребительский терроризм и попытку необоснованного обогащения. Клиент турагента потребовал выплатить ему почти в 3 раза больше, чем заплатил за туристский продукт. У туриста есть месяц на подачу апелляции с момента вынесения мотивированного решения. На данный момент оно еще не готово. Но сомневаюсь, что дело дойдет до апелляции», – прокомментировал Владимир Казак, юрист компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры».