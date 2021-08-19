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В Керчи туристов кормят медузами

Мир24
8 часов назад

Хрустальное мясо. Экзотическое блюдо из медузы предлагают туристам в Керчи, передает «МИР 24».

В Керчи туристов кормят медузами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Готовить морской деликатес несложно, главное – оставить съедобную часть, это купол медузы. Его отваривают, режут на тонкие ломтики, которые потом добавляют в салаты и другие закуски. Прозрачный продукт пришелся посетителям кафе по вкусу.

«Медуза по вкусу такая желейная, она придает салату особую пикантность», – отметила посетительница кафе.

Медузы особенно популярны в азиатской кухне. Так, в Японии их едят сырыми с соусами, а в Китае – в сушеном виде.

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