Куда лучше поехать отдохнуть в бархатный сезон

Бархатным называют сезон с начала августа до середины октября. Пляжный отдых в это время считается одним из самых комфортных: жара уже не такая сильная, как летом, море по-прежнему теплое, туристов меньше, а стоимость как туров, так и перелета с проживанием в этот период, как правило, значительно снижается. "Рамблер" расскажет о лучших туристических направлениях этого сезона.

Турция

Лето в Турции длится до середины октября. Причем в сентябре днем еще жарко, хотя погода становится более мягкой, без обжигающего солнца и вечерней духоты. Жарче всего в Анталии и Алании, чуть прохладнее — в Кемере.

Холодает постепенно, но к середине октября на пляже комфортно уже только закаленным туристам. Море остывает медленнее воздуха, но купаться хочется уже не многим. Зато можно наконец-то объехать с экскурсиями все многочисленные достопримечательности страны. Например, для поездки в Стамбул идеальное время именно октябрь.

Болгария

Сентябрь в Болгарии похож на российский август: лето еще не сдает позиций, днем тепло, а вода очень комфортной температуры. При этом наплыв туристов минимален: с наступлением осени пляжи пустеют, и отдохнуть можно в тишине и покое. На юге воздух днем иногда прогревается до +30 . Идеальный пляжный отдых в сентябре в Золотых Песках, Бургасе и на Солнечном Береге.

В октябре же погода портится, начинаются дожди. В это время прекрасно гулять по городам, проводить время на природе, а также ездить по экскурсиям: еще совсем не холодно, но уже и не так жарко и душно, как летом.

Греция

Сентябрь в Греции прекрасен: море ласковое, днем не слишком жарко, а вечером тепло и не хочется накинуть куртку. Для того, чтобы пожариться на пляже, нужно выбирать курорты южнее, но, в целом, и на севере страны комфортно. Отдельно радуют цены, которые с середины сентября начинают заметно снижаться.