Способ нажиться на туристах в Дагестане возмутил россиян

Российские туристы возмутились вымогательством в заповеднике «Сарыкумские барханы» в Дагестане . Новый способ нажиться на путешественниках попал на видео, его разместил Telegram -канал «Двач».

На опубликованных кадрах виден прейскурант цен на платные услуги в заповеднике. Так, посетители должны отдавать по тысяче рублей в сутки за фотосъемку и по три тысячи рублей за видеосъемку.