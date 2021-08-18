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Прождавший три дня самолет россиянин пропустил свой рейс и устроил дебош

Lenta.ru
46 минут назад

Россиянин, который три дня ждал свой рейс в аэропорту, пропустил свой самолет и устроил дебош. Видео его задержания сотрудниками полиции и подробности случившегося опубликовал Telegram-канал «ДЬИИКЭЙ».

Инцидент произошел 17 августа в подмосковном аэропорту Внуково. Неизвестный мужчина, который три дня не мог улететь домой в Якутию, пропустил свой рейс. Узнав об этом, пассажир вышел из себя и начал кричать на представителей авиакомпании, те в свою очередь, вызвали наряд полиции.

По данным очевидцев, «неразбериха и бардак» с самолетами, вылетающими в Якутию, продолжается уже пять дней. Так, одна россиянка сообщила о «безобразии», которое происходило в аэропорту. По ее словам, стойку регистрации не объявляли, а смс о переносе рейса она получила за час до заявленного времени вылета.

По информации другого Telegram-канала «КРИМЯКУТИЯ», которое ссылается на заявление авиакомпании «Якутия», в тот день задержанный пассажир прошел регистрацию и предполетный досмотр в аэропорту. Тем не менее, он пропустил посадку в самолет, несмотря на объявления по громкой связи в авиагавани, приглашающие опаздывающих туристов к воротам вылета. Сейчас мужчина находится в отделении полиции Внуково.

Новости путешествий,Видео,Международный аэропорт Внуково,
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