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Российские туристы спасли туризм на Кипре

TourDom
1 час назад

Министерство финансов Кипра и Статистическая служба оценили турпоток на остров после открытия для международного туризма. Так, в июле этого года с туристическими целями Кипр посетили почти 300 тыс. человек, что на 358% больше, чем за тот же период прошлого года. В то же время нынешний показатель еще остается меньше допандемийного, когда в июле 2019-го в страну въехало более 550 тыс. путешественников. С начала же года турпоток в Кипр составил 638 тыс. человек, что вдвое больше того же периода прошлого года.

Российские туристы спасли туризм на Кипре
Фото: TourDomTourDom

При этом отмечается, что почти треть (28%) туристов в июле этого года прибыли из РФ. Россияне спасли туристический сектор острова от запустения, возглавив рейтинг по числу прибытий. Следом с большим отрывом идут англичане, не дотянув до 10%, за ними поляки (7,6%), израильтяне (5,4%), украинцы (5%) и греки (4,7%).

Статистику за июль 2021 года собирали благодаря обработке данных с электронной платформы CyprusFlightPass. Пассажиры, намеревающиеся отправиться на Кипр, должны указать на ней информацию о своем рейсе, стране проживания, цели визита, а также другие демографические характеристики.

Напомним, россиянам для въезда на Кипр не нужно сдавать ПЦР-тест, если есть сертификат о вакцинации, в том числе и «Спутником», или справка о перенесенном заболевании. Но всем прибывающим необходимо получить специальный код. А тем, кто планирует провести на острове больше недели, потребуется сделать повторный ПЦР-тест на 7-й день.

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