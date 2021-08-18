Российские туристы спасли туризм на Кипре

Министерство финансов Кипра и Статистическая служба оценили турпоток на остров после открытия для международного туризма. Так, в июле этого года с туристическими целями Кипр посетили почти 300 тыс. человек, что на 358% больше, чем за тот же период прошлого года. В то же время нынешний показатель еще остается меньше допандемийного, когда в июле 2019-го в страну въехало более 550 тыс. путешественников. С начала же года турпоток в Кипр составил 638 тыс. человек, что вдвое больше того же периода прошлого года.

Фото: TourDom TourDom

При этом отмечается, что почти треть (28%) туристов в июле этого года прибыли из РФ. Россияне спасли туристический сектор острова от запустения, возглавив рейтинг по числу прибытий. Следом с большим отрывом идут англичане, не дотянув до 10%, за ними поляки (7,6%), израильтяне (5,4%), украинцы (5%) и греки (4,7%).

Статистику за июль 2021 года собирали благодаря обработке данных с электронной платформы CyprusFlightPass. Пассажиры, намеревающиеся отправиться на Кипр, должны указать на ней информацию о своем рейсе, стране проживания, цели визита, а также другие демографические характеристики.