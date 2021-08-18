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Вакцинированным "Спутником V" разрешат въезжать в Таиланд

Газета.Ruиещё 1
53 минуты назад

Туристы, вакцинированные российским препаратом "Спутник V" смогут въезжать в отдельные районы Таиланда, сообщается на сайте посольства России в Таиланде. "В ходе заседания 16 августа 2021 г. Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", - говорится в сообщении. В дипведомстве уточнили, что сроки вступления в силу и детали этого решения пока прорабатываются профильными ведомствами Таиланда. В конце июля стало известно, что власти России и Таиланда проработают вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. До этого сообщалось, что для вакцинированных туристов откроются три острова Таиланда — Самуи, Пханган и Тау. Но на каждом будут действовать свои ограничения. Например, на Самуи туристы должны будут минимум неделю жить в назначенном для них отеле.

Вакцинированным "Спутником V" разрешат въезжать в Таиланд
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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