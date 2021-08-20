Россиянам предложили менее дорогую альтернативу Турции

Туроператоры предложили россиянам менее дорогую альтернативу Турции — Доминиканскую Республику, спрос на путевки в которую вырос на 225 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным АТОР, есть предложения недельных туров в Доминикану на двоих за 117 тысяч рублей, при этом отдых в пятизвездочном отеле Турции и Египта может выйти дороже.

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Ассоциации туроператоров России. Не исключено, что конкуренция вынудит еще один Карибский остров — Кубу — предложить россиянам более лояльные условия въезда, в частности отменить двойное ПЦР-тестирование. С 27 августа Россия снимает ограничения на регулярные и чартерные полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. К слову, последние две страны пока наших туристов не ждут.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что Доминикана стала второй после Турции страной, которая не установила лимит на чартерные авиаперевозки. «Турция и Доминикана сейчас в выигрышном положении, потому что ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации», — пояснил он.

По словам Горина, с момента открытия регулярного авиасообщения между Россией и Доминиканой 9 августа рейсы вылетают со стопроцентной загрузкой. Вице-президент АТОР заверил, что сейчас недельные туры в Доминикану в отеле «четыре звезды» можно найти за 120–140 тысяч рублей на двоих, что сопоставимо с Турцией и Египтом. Если же выбирать не «все включено», а только завтрак, то цена составит 117 тысяч рублей.

В «Интуристе» изданию рассказали, что сейчас цены на туры в Доминикану сопоставимы со стоимостью отдыха в брендовых пятизвездочных отелях турецкой Антальи в июле и августе, хотя обычно такие туры в республику обходятся на 40–60 процентов дороже.