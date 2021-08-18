Запущены бесплатные исторические экскурсии по курорту «Роза Хутор»

Музей несколько раз был удостоен премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации «Специальные сервисы для детей». Таким образом отмечались современные форматы экспонирования, которые использует учреждение. Оно применяет интерактивные технологии и дополненную реальность, что позволяет увидеть экспонаты в первозданном виде.

Уточняется, что в музее можно увидеть такие экспонаты, как необычные экспонаты как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тысяч лет и аммониты — около 116 миллионов лет. Кроме того, в учреждении есть детские образовательные программы, рассказывающие о жизни первобытных людей и работе археологов.