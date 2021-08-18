Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Запущены бесплатные исторические экскурсии по курорту «Роза Хутор»

Lenta.ru
1 час назад

Бесплатные исторические экскурсии запустили в музее археологии Сочи курорта «Роза Хутор». Об этом сообщает «Интерфакс».

Запущены бесплатные исторические экскурсии по курорту «Роза Хутор»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Квалифицированные гиды проведут для гостей курорта 45-минутную экскурсию, в ходе которой расскажут об интересных исторических фактах, особенностях расположения и архитектуры "Роза Хутор"»,

— рассказали в пресс-службе курорта.

Музей несколько раз был удостоен премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации «Специальные сервисы для детей». Таким образом отмечались современные форматы экспонирования, которые использует учреждение. Оно применяет интерактивные технологии и дополненную реальность, что позволяет увидеть экспонаты в первозданном виде.

Уточняется, что в музее можно увидеть такие экспонаты, как необычные экспонаты как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тысяч лет и аммониты — около 116 миллионов лет. Кроме того, в учреждении есть детские образовательные программы, рассказывающие о жизни первобытных людей и работе археологов.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители