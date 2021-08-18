Позже на 15 минут: туристы лишились отпуска из-за теста

Семья из Великобритании лишилась отпуска из-за того, что их тесты на коронавирус были просрочены на 15 минут. Об этом сообщает The Sun.

Туристы должны были вылетать в Хорватию в 6:40 по местному времени. Они прибыли в аэропорт Лутон, но авиаперевозчик Easyjet не пустил их в самолет из-за того, что тесты на коронавирус оказались просроченными.

В компании объяснили, что для путешествия в Хорватию путешественники должны предоставить результаты теста на коронавирус, сделанные за 48 часов до прибытия в страну. У путешественников тест истекал за 15 минут до прибытия в аэропорт назначения.

В итоге туристы потратили несколько сотен фунтов для того, чтобы купить новые билеты и пересдать тесты. Кроме того, они потеряли день отпуска.