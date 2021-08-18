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Туристы потеряли отпуск из-за просроченного на 15 минут теста на COVID

Мира Маркина
2 часа назад

Семья из Великобритании лишилась отпуска из-за того, что их тесты на коронавирус были просрочены на 15 минут. Об этом сообщает The Sun.

Позже на 15 минут: туристы лишились отпуска из-за теста
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристы должны были вылетать в Хорватию в 6:40 по местному времени. Они прибыли в аэропорт Лутон, но авиаперевозчик Easyjet не пустил их в самолет из-за того, что тесты на коронавирус оказались просроченными.

В компании объяснили, что для путешествия в Хорватию путешественники должны предоставить результаты теста на коронавирус, сделанные за 48 часов до прибытия в страну. У путешественников тест истекал за 15 минут до прибытия в аэропорт назначения.

В итоге туристы потратили несколько сотен фунтов для того, чтобы купить новые билеты и пересдать тесты. Кроме того, они потеряли день отпуска.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Тайланд планирует открыть границы для россиян с вакциной.

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