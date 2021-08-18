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Россиянам рассказали о выгодных турах в Доминикану после запуска новых рейсов

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Россияне рассказали, в каких странах предпочитают отдыхать
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянам раскрыли стоимость путевок и авиабилетов на курорты Доминиканской республики после запуска новых рейсов — с 27 августа в страну разрешено выполнять чартерные и регулярные перевозки без ограничений. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали специалисты, по направлению можно найти выгодные туры, сопоставимые по цене с соседней Кубой. Отмечается, что раньше отдых в Доминикане был значительно дороже.

Недельный тур в формате «только завтраки» может обойтись в 117 тысяч рублей на двоих, а стоимость размещения в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» составит примерно 130 тысяч рублей.

По словам экспертов, загрузка ближайших рейсов в пляжную страну составляет 100 процентов, а глубина продаж путевок достигает октября.

Ранее в июле стало известно, что с 9 августа авиакомпания Azur Air запустила бюджетные перелеты в Доминикану. Рейсы выполняются из Москвы три раза в неделю.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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