Тела погибших в ЧП на Камчатке подняты со дна Курильского озера

Тела всех семи пассажиров и командира воздушного судна, которые погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, были подняты со дна Курильского озера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Солодов.
"Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере. Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета, это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии", - написал он.
Вечером 17 августа на высоте свыше четырех тысяч метров на вулкане Ключевской участники тургруппы оступились при спуске с ледника - туристы пролетели вниз около 1 км и выжили. Ключевская сопка - наиболее высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.