На Камчатке вспыхнули масштабные пожары из-за туристов

«Пожар, к сожалению, рукотворный, он появился после того, как туристы посетили водопад. Площадь возгорания 80 гектаров», — рассказал руководитель ведомства и обратил внимание, что между ближайшим населенным пунктом — поселком Термальный и очагом возгорания находится река и технологический проезд, которые способны остановить пламя.