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На Камчатке вспыхнули масштабные пожары из-за туристов

Lenta.ruиещё 7
1 час назад

На Камчатке, в Елизовском районе, вспыхнули масштабные лесные пожары из-за отдыхающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального агентства лесного хозяйства Дмитрия Щипицына.

На Камчатке вспыхнули масштабные пожары из-за туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Пожар, к сожалению, рукотворный, он появился после того, как туристы посетили водопад. Площадь возгорания 80 гектаров», — рассказал руководитель ведомства и обратил внимание, что между ближайшим населенным пунктом — поселком Термальный и очагом возгорания находится река и технологический проезд, которые способны остановить пламя.

По словам Щипицына, это единственный действующий сейчас на территории региона лесной пожар.

Отмечается, что угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет, на месте происшествия в настоящее время работают 20 специалистов лесоохраны, также к прибытию готовятся сотрудники МЧС.

Новости путешествий,МЧС,
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