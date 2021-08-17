Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянам назвали лучшие пятизвездочные отели Турции

Lenta.ru
1 час назад

Эксперты туркомпании Coral Travel назвали лучшие пятизвездочные отели в Турции, отдых в которых может стать бюджетной альтернативой премиальному сегменту. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали лучшие пятизвездочные отели Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам туроператоров, из-за экономических проблем, вызванных пандемией, сократилось число россиян, готовых останавливаться в отелях премиум-класса и отдавать за семидневную путевку 300-570 тысяч рублей. Теперь данная категория граждан предпочитает более дешевые пятизвездочные гостиницы с аналогичным сервисом.

Так, популярностью пользуются отели с большой территорией, разнообразным питанием в ресторанах и наличием инфраструктуры для детей.

Среди объектов размещения, отвечающих этим критериям, специалисты упомянули Seven Seas Hotel Blue. Ориентированный на отдыхающих из Европы, отель предлагает номера-люкс на уединенных виллах.

Также туристам посоветовали обратить внимание на отель Ali Bey Resort. Он расположен в самой «зеленой» местности курортного города Сиде и построен в виде трехэтажных стамбульских особняков.

Другой вариант — отель Kamelya Selin Hotel с просторным песчаным пляжем и разнообразным питанием. Похожие условия предлагют Papillon Zeugma Reluxury, Bellis Delux Hotel и Spice Hotel & Spa в Белеке, а также Kemer Barut Collection в Кемере.

Ранее в августе эксперты онлайн-сервиса ЮMoney выяснили, что россияне, путешествующие в кредит, чаще всего останавливаются в дорогостоящих отелях. Так, гостиницы уровня четыре звезды полюбились 25 процентам отдыхающих, три звезды — 23 процентам.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители