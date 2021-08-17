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Названы самые популярные среди россиян курорты Турции

Lenta.ru
1 час назад

Самым популярным для путешествий регионом Турции среди россиян названа Анталья. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Названы самые популярные среди россиян курорты Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что по общему объему продаж курортов провинции Анталья первое место занимает Аланья, поскольку туры туда обходятся дешевле, чем в другие города республики. На второй строчке — Кемер и Сиде, а далее следует Белек и сама Анталья.

Среди других мест, куда соотечественники больше всего покупают путевки, эксперты назвали Бодрум, Фетхие и Мармарис. Туда направляется отдыхать каждый десятый турист из России. Каждый двадцатый путешественник едет в Стамбул и выбирает экскурсионные туры в Каппадокию и Месопотамию.

В августе Турцию, ОАЭ и Абхазию назвали самыми востребованными зарубежными направлениями среди россиян в 2021 году. По данным пограничной службы ФСБ России, всего в период с 1 января по 30 июня зафиксировано 6,7 миллиона выездов за границу, среди которых путешествия за рубеж с целью туризма составили около четверти всех поездок.

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