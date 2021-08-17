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Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет

ТАССиещё 4
36 минут назад

Российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет, следует из приказа Росавиации.

Росавиация более 200 допусков на полеты в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов",- напомнили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Как следует из приказа, в основном это допуск на выполнение рейсов из российских регионов на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Допуски Росавиация утвердила для Azur Air, Red Wings, Nordstar, Royal Flight, iFly, "Северного ветра", "Ямала". Авиакомпании iFly, Red Wings, Azur air также получили допуски на регулярные полеты из Жуковского в Каир.

Новости путешествий,Red Wings,Росавиация,
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