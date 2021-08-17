Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Туристы, упавшие с вулкана на высоте 4 тысяч метров на Камчатке, выжили

Газета.Ru
2 часа назад

На высоте свыше четырех тысяч метров на вулкане Ключевской участники туристической группы оступились при спуске с ледника. В результате туристы пролетели вниз около 1 км и выжили, сообщает Life со ссылкой на источник.

Туристы упали с вулкана на Камчатке и выжили
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, россиянами, упавшими с большой высоты, оказались 35-летний Александр Филяев и 33-летний Андрей Никоноров.

Спасатели наземным путем оперативно направиться к месту происшествия пока не могут. Также к россиянам не получается направить спасательный вертолет, потому что у него нет возможности подняться на такую высоту.

Всего в туристической группе было, предварительно, 12 человек. Официального подтверждения информации о происшествии на Камчатке с гражданами России пока нет.

В дальнейшем на место происшествия может отправиться вертолет Ми-8.

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Новости путешествий,Александр Филяев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители