Туристы упали с вулкана на Камчатке и выжили

На высоте свыше четырех тысяч метров на вулкане Ключевской участники туристической группы оступились при спуске с ледника. В результате туристы пролетели вниз около 1 км и выжили, сообщает Life со ссылкой на источник.

По информации издания, россиянами, упавшими с большой высоты, оказались 35-летний Александр Филяев и 33-летний Андрей Никоноров.

Спасатели наземным путем оперативно направиться к месту происшествия пока не могут. Также к россиянам не получается направить спасательный вертолет, потому что у него нет возможности подняться на такую высоту.

Всего в туристической группе было, предварительно, 12 человек. Официального подтверждения информации о происшествии на Камчатке с гражданами России пока нет.

В дальнейшем на место происшествия может отправиться вертолет Ми-8.