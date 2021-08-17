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Россияне резко проявили интерес к полетам в две зарубежные страны

Lenta.ru
1 час назад

Россияне проявили повышенный интерес к авиабилетам в Чехию и Доминиканскую Республику на фоне новостей о снятии ограничений на полеты по этим направлениям. Соответствующая информация, подготовленная сервисом поездок и путешествий «Туту.ру», поступила в редакцию «Ленты.ру».

Россияне проявили интерес к двум зарубежным странам
Фото: PixabayPixabay

По данным аналитиков, количество поисковых запросов в две зарубежные страны резко увеличилось и выросло в 3 и 2,3 раза соответственно в сравнении со средним уровнем за предыдущий месяц.

Тем не менее отмечается, что восстановление авиасообщения с Южной Кореей, куда по-прежнему запрещен въезд с целью туризма, на спрос не повлияло.

Ранее в августе оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение снять ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Чехию и Южную Корею из-за благоприятной эпидемиологической обстановки. Постановление вступает в силу 27 августа.

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