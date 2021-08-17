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Цены на авиабилеты в Сочи устремились вниз

TourDom
27 минут назад

Стоимость билетов из Москвы в Сочи снизилась до 5,5 тыс. руб. в обе стороны. Так, согласно данным одного из сайтов онлайн-бронирования, 26 августа можно улететь «Уральскими авиалиниями» с возвращением 2 сентября за 5570 руб. с учетом багажа.

Цены на авиабилеты в Сочи устремились вниз
Фото: TourDomTourDom

А чартерный рейс «Ямала» обойдется даже в 1777 руб. в одну сторону с багажом с вылетом 20 августа. «Победа» на эту же дату предлагает билеты по 2,7 тыс. руб. без багажа. «Аэрофлот» на 1 тыс. дороже – 3,7 тыс. руб. также без багажа.

В Анапу можно улететь за 4,6 тыс. руб. Utair в обе стороны. Правда, за багаж возьмут дополнительно 3 тыс. Самый дешевый билет на ближайший рейс в Анапу 22 августа предлагает Royal Flight – 1700 руб.

В Геленджик тот же Royal Flight доставит пассажиров за 4,3 тыс. руб. в обе стороны. В те же даты – 26 августа – 2 сентября.

В Симферополь самые дешевые билеты в обе стороны предлагает Red Wings. Чуть более 7 тыс. руб. с вылетом из Москвы 26 августа и возвращением 2 сентября. Самые дешевые билеты в одну сторону у той же Red Wings на 25 августа – 2,6 тыс. руб.

В сентябре тарифы продолжат свое снижение. Это связано с завершающимся сезоном пляжного отдыха на курортах Краснодарского края и Крыма.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,ЮТэйр,Red Wings,Аэрофлот,
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