Туристка назвала главные недостатки пляжа в Адлере

Туристка назвала главные недостатки Чкаловского пляжа в Адлере. Своими мыслями девушка поделилась в личном блоге «Яндекс.Дзен».

Впервые автор посетила пляж в 2018 году. Девушка отметила, что с той поры его неплохо оборудовали. Из оформления автор отметила симпатичную вывеску с названием пляжа, деревянные дорожки-настилы, защищающие ноги от крупной гальки, а также вышки спасателей, которые «действительно работают». Также автор отметила, что кабины для переодевания и душ выполнены в едином стиле.

Главный минус пляжа — число отдыхающих. Девушка объяснила, что на прилегающей территории огромное количество гостевых домов и небольших пансионатов, откуда приходят туристы.

Другой недостаток пляжа — грязное море. По словам автора, море на Чкаловском очень грязное, несмотря на то, что за пляжем ухаживают. Девушка отметила, что море «мутное», с непонятными «жировыми» пятнами на поверхности. Однако многих людей качество воды не останавливает, и в море полно купальщиков. Автор добавила, что сама лично не пошла бы купаться.