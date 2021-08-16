Россиянка рассказала про "водяной плен" на юге России

Российская туристка пожаловалась на «водяной плен» по дороге в аэропорт Анапы — по ее словам, после ливней город был похож на место стихийного бедствия. Об этом сообщает портал Е1.

Так, жительница Екатеринбурга по имени Ксения, отдохнувшая на побережье Азовского моря, рассказала о последствиях непогоды на юге России. По пути в аэропорт Анапы путешественница видела затопленные деревни и размытые спуски к пляжам.

Как сообщила девушка, в какой-то момент сотрудники МЧС перекрыли въезд на мост и на дороге образовалась пробка.

«Мост закрыли, всех отправляли в объезд по поселкам, и там мы уже таким караваном медленно ехали. Нет, страшно не было, только нервничали, что опоздаем на рейс. Еле-еле успели на регистрацию», — описала ситуацию она.