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Россиянка отдохнула на Азовском море и описала последствия непогоды

Lenta.ru
54 минуты назад

Российская туристка пожаловалась на «водяной плен» по дороге в аэропорт Анапы — по ее словам, после ливней город был похож на место стихийного бедствия. Об этом сообщает портал Е1.

Россиянка рассказала про "водяной плен" на юге России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, жительница Екатеринбурга по имени Ксения, отдохнувшая на побережье Азовского моря, рассказала о последствиях непогоды на юге России. По пути в аэропорт Анапы путешественница видела затопленные деревни и размытые спуски к пляжам.

Как сообщила девушка, в какой-то момент сотрудники МЧС перекрыли въезд на мост и на дороге образовалась пробка.

«Мост закрыли, всех отправляли в объезд по поселкам, и там мы уже таким караваном медленно ехали. Нет, страшно не было, только нервничали, что опоздаем на рейс. Еле-еле успели на регистрацию», — описала ситуацию она.

Ранее в августе российская туристка отдохнула в поселке Джубга под Анапой после подтоплений и рассказала об антисанитарии на курорте. По ее словам, в уличных ларьках продавцы без перчаток накладывают из «сомнительных» кастрюль еду, не прикрывая ее от мух.

Новости путешествий,МЧС,
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