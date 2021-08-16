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Популярное среди туристов озеро резко изменило цвет и распугало отдыхающих

Lenta.ru
1 час назад

Популярное среди туристов озеро резко изменило цвет и распугало отдыхающих
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В Новой Зеландии озеро Уакатипу резко сменило цвет на ядовито-зеленый, что напугало местных жителей и туристов. Об этом пишет NZME.

В субботу, 14 августа, путешественница из Окленда Джорджия Роуз (Georgia Rose) заметила, что вода у берега озера Уакатипу, популярного среди туристов, начинает менять цвет на ярко-зеленый. Девушка рассказала изданию, что попыталась выяснить, откуда вытекает ядовитая жидкость, и обнаружила городской канализационный сток, идущий из сливной трубы возле детской площадки у ботанического сада города Квинстаун.

Необычное зрелище также привлекло внимание отдыхающих, которые собрались у берега озера, чтобы запечатлеть происходящее.

Отмечается, что в настоящее время городской окружной совет выясняет, почему одно из самых знаковых озер Квинстауна поменяло цвет. Для проведения исследований взяты пробы воды из Уакатипу.

Ранее в июне россиянин побывал в Абхазии и описал знаменитое озеро фразой «мутное болото». Мужчина побывал на озеро Рица и отметил, что оно потеряло свой бирюзовый цвет и стало грязным из-за схода сели.

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