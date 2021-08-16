Когда лучше всего лететь отдыхать в Доминикану

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. При этом перелеты из России в Доминикану открыты еще с 8 августа, и правила въезда в эту страну ничем не отличаются от доковидного периода. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил турагент Дмитрий Мир.

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По его словам, для туристов лояльная Доминикана не требует обязательного наличия отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Не понадобится россиянам также и сертификат о пройденном курсе вакцинации.

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— Как в старые добрые времена, вы покупаете тур и летите без всяких виз, тестов и остальных сложностей, — заметил собеседник «ВМ». — Что же касается ценовой политики — так как загрузка самолетов еще не глубокая, цены комфортные и даже доковидные. Но на август уже все продано, и стоимость тура на последний летний месяц довольно высокая.

Более бюджетными туры станут осенью, по словам эксперта, поскольку этот период считается низким сезоном:

— Как раз к осени будет много хороших отелей свободно на Карибском побережье, где условия такие же, как на Мальдивах: лазурное море, приятный климат и хорошая стоимость.

Как рассказал эксперт, стандартный пакет, включающий десять ночей с перелетом и отелем «четыре звезды», обойдется двум персонам в 150 тысяч рублей.

— За топовые «пятерки» придется раскошелиться на 220–230 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость входят перелет и десять ночей, — отметил он.

Промежуточные варианты, по словам специалиста, тоже можно найти, но ближе к осени.

Эксперт отметил, что Доминикана сегодня составляет конкуренцию Кубе и Мексике, а не Турции и Египту, как многие думают:

— Во-первых, это направления для разного сегмента отдыхающих. Турция больше подходит семьям с детьми, а в Доминикану не все готовы лететь с ребятней по 12 часов. Во-вторых, огромным плюсом и Доминиканы, и Мексики является то, что посещать эти страны можно без тестов.