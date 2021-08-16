Интересные факты о самолетах, которые никто не знал

Многие из нас боятся летать на самолетах. Чтобы преодолеть фобию, пилоты советуют узнать о самолетах побольше. "Рамблер" расскажет несколько необычных фактах о самолетах, которые никто не знает.

Самолеты могут летать без летчиков

Про существование автопилота все знают. Однако самолеты могут совершать полет самостоятельно от и до, технологии уже могут позволить такой маневр. Однако на пассажирских рейсах такая практика запрещена. Таким образом, человек контролирует самые трудные моменты полета.

Самый большой самолет

Самый большой самолет в мире был построен в СССр и назывался Ан-225 «Мрия». Размером он был примерно как футбольное поле, другого подобного самолета в мире нет. Гузоподъемность «Мрии» составляет 253,8 тонны, а в 2010 году он перевез максимальный по длине груз в истории авиаперевозок ― 42,1 метра.

Самые безопасные места

Возможно, вы удивитесь, но самые безопасные места самолета располагаются сзади. Абсолютно безопасных мест в самолёте нет, но статистика показывает, что выживаемость с задней части самолёта составляет 69 процентов. Это на 20 процентов выше, чем в передней и на 13 процентов выше, чем в средней.

Правда о кислородной маске