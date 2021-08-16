Эксперты: поездки в Египет могут подорожать

Стоимость путевок в Египет может увеличиться, заявили в АТОР.
Это может случиться на фоне увеличения потока туристов и возобновления чартерных рейсов.
Как считают представители отелей, "контроль за ценами" в Египте будет осуществляться только на бумаге, а реальная стоимость будет меняться в зависимости от спроса.
Эксперты отмечают, что в ближайшее время увеличение цены на отдых не прогнозируется, но это может произойти в случае перезапуска чартеров.
Тем временем на сайте Правительства РФ появилась информация, что Россия увеличит число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Количество перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх увеличится втрое с 27 августа — с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте. Данное решение принято на фоне стабилизовавшейся эпидемиологической обстановки в республике.
Ранее "Рамблер" писал, что стало известно, почему экскурсии по Египту не вызывают интереса у россиян.