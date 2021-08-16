Россиянам предсказали увеличение цены отдыха в Египте

Россиянам предсказали повышение стоимости проживания в отелях Египта из-за увеличения турпотока и возобновления чартерных рейсов. Об условиях подорожания путевок на курорты популярной страны сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению представителей отелей, «контроль за ценами» в республике останется только на бумаге, поскольку реальная стоимость размещения в гостиницах всегда зависит от спроса и предложения.