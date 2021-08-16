Россиянам предсказали увеличение цены отдыха в Египте

Россиянам предсказали повышение стоимости проживания в отелях Египта из-за увеличения турпотока и возобновления чартерных рейсов. Об условиях подорожания путевок на курорты популярной страны сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По мнению представителей отелей, «контроль за ценами» в республике останется только на бумаге, поскольку реальная стоимость размещения в гостиницах всегда зависит от спроса и предложения.
Также специалисты отметили, что увеличения цены на отдых на Красном море в ближайшее время не ожидается из-за небольшого количества прямых рейсов из России. Однако в случае перезапуска чартеров стоимость размещения в отелях Египта возрастет, учитывая, что максимальная загрузка объектов ограничена 70 процентами.