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Россиянам предсказали увеличение цены отдыха в Египте

Lenta.ru
1 час назад

Россиянам предсказали повышение стоимости проживания в отелях Египта из-за увеличения турпотока и возобновления чартерных рейсов. Об условиях подорожания путевок на курорты популярной страны сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Россиянам предсказали увеличение цены отдыха в Египте
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению представителей отелей, «контроль за ценами» в республике останется только на бумаге, поскольку реальная стоимость размещения в гостиницах всегда зависит от спроса и предложения.

Также специалисты отметили, что увеличения цены на отдых на Красном море в ближайшее время не ожидается из-за небольшого количества прямых рейсов из России. Однако в случае перезапуска чартеров стоимость размещения в отелях Египта возрастет, учитывая, что максимальная загрузка объектов ограничена 70 процентами.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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