Кавказские минеральные источники на грани уничтожения

Россия может потерять источники минеральной воды на Кавказе, пишут "Известия". Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства.

По словам Радионовой, минеральным источникам нужна большая охрана, чем есть на сегодняшний день, так как эксплуатация скважин проходит с нарушениями.

"У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн",

- заявила она.