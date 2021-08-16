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Кавказские минеральные источники на грани уничтожения

Стелла Шмель
25 минут назад

Россия может потерять источники минеральной воды на Кавказе, пишут "Известия". Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства.

Кавказские минеральные источники на грани уничтожения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Радионовой, минеральным источникам нужна большая охрана, чем есть на сегодняшний день, так как эксплуатация скважин проходит с нарушениями.

"У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн",

- заявила она.

Проблемы возникли также из-за роста антропогенной нагрузки на грунт на фоне массовой застройки территорий.

Ранее "Рамблер" писал, как редактор "Рамблера" покоряла Кавказские Минеральные Воды.

Новости путешествий,газета "Известия",
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