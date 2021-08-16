Россия снимет ограничения на полеты в три страны

Россия приняла решение об отмене с 27 августа ограничений на регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба по борьбе с коронавирусом.