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Смерч на российском пляже сняли на видео

Lenta.ru
1 час назад

По пляжу в Миассе Челябинской области прошел смерч. Необычное природное явление очевидцы сняли на берегу озера Лесное. Видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах можно наблюдать вихрь, который поднял с пляжа столб пыли. Смерч поднял в воздух вещи отдыхающих: на видео поток воздуха закрутил плавательный матрас. Автор ролика прокомментировал явление словами, что «он и ребенка может поднять». Несмотря на это, посетители пляжа не запаниковали.

Как сообщает канал, никто не пострадал.

Ранее в Новороссийске очевидцы засняли мощный смерч, который вышел на берег в селе Широкая Балка и разрушил постройки на пляже. Вихрь сорвал крышу с киоска, а также унес катер и навесы.

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