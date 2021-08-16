Смерч на российском пляже сняли на видео

По пляжу в Миассе Челябинской области прошел смерч. Необычное природное явление очевидцы сняли на берегу озера Лесное. Видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах можно наблюдать вихрь, который поднял с пляжа столб пыли. Смерч поднял в воздух вещи отдыхающих: на видео поток воздуха закрутил плавательный матрас. Автор ролика прокомментировал явление словами, что «он и ребенка может поднять». Несмотря на это, посетители пляжа не запаниковали.

Как сообщает канал, никто не пострадал.