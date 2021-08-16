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Кавказские минеральные источники на грани уничтожения

Lenta.ru
2 часа назад

Россия теряет источники минеральной воды на Кавказе, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на коллегии ведомства. По ее словам, источники нуждаются в большей охране. Эксперты полагают, что оснований для паники нет. Об этом пишут «Известия».

Кавказские минеральные источники на грани уничтожения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Радионовой, эксплуатация кавказских скважин происходит с огромными нарушениями, охраняемая территория застраивается. Специалисты Росприроднадзора обнаружили сотни нарушений на 66 скважинах и 16 месторождениях, в том числе Ессентукском, Кисловодском, Пятигорском. «У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн», — посетовала глава Росприроднадзора.

Проблемы на Кавказских Минеральных Водах возникли из-за роста антропогенной нагрузки на грунт, указала чиновница, в частности — из-за массовой застройки территорий. Опрошенные изданием эксперты подтвердили, что застройка — один из главных факторов, способствующих загрязнению минеральных вод. Между тем кандидат геолого-минералогических наук Алексей Маслов заявил, что предрекать минеральным водам уничтожение не совсем верно. По его словам, сами воды не деградировали, загрязнен лишь верхний горизонт, и это не необратимый процесс. Но контролировать происходящее в регионе необходимо, предупредил эксперт.

Научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар в свою очередь отметил, что проблемы все же куда серьезнее: из-за слишком активного использования источников они начинают иссякать.

Новости путешествий,Алексей Маслов,РАН,газета "Известия",
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