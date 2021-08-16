ФСБ рассказала, где отдыхали россияне в этом году

Пограничная служба ФСБ России обнародовала статистические данные о выездах россиян за границу. Куда в отпуск ездили россияне в этом году, пишет ИА DEITA.RU.

По состоянию на середину августа, в зарубежные страны отправились 6,78 миллионов граждан России, отметили в погранслужбе. При этом данный показатель упал на 15 процентов в сравнении с первым полугодием 2020 года и на 68 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Однако не все 6,7 миллионов отправились в путешествие. С туристической целью выезжали лишь четверть от общего числа.