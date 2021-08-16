В Таиланде захотели смягчить ограничения для туристов

Власти Таиланда захотели смягчить коронавирусные ограничения для путешественников. Управление по туризму предложило правительству увеличить количество курортов, которые могут посещать иностранцы, передает New Straits Times.

Уточняется, что ведомство просит руководство страны ввести новую программу «7+7», которая сократит обязательное минимальное пребывание отдыхающих на Пхукете с двух недель до одной, после чего им можно будет посещать другие города королевства. Среди разрешенных мест — острова Самуи, Пханган и Ко Тао, Ко-Пхи-Пхи, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо-Яй и Ко Яо Ной и город Кхаулак.

Отмечается, что если кабинет министров поддержит инициативу по смягчению ограничений, то новые правила начнут действовать уже в августе.

Также в правительстве заявили, что эксперимент с туристической программой «Пхукетская песочница», запущенный в стране с 1 июля, в соответствии с которым все прибывающие на остров вакцинированные туристы должны 14 дней находиться там, и только после этого могут поехать в другие провинции, показал положительные результаты.