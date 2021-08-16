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В Таиланде захотели смягчить ограничения для туристов

Lenta.ruиещё 2
56 минут назад

Власти Таиланда захотели смягчить коронавирусные ограничения для путешественников. Управление по туризму предложило правительству увеличить количество курортов, которые могут посещать иностранцы, передает New Straits Times.

В Таиланде захотели смягчить ограничения для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что ведомство просит руководство страны ввести новую программу «7+7», которая сократит обязательное минимальное пребывание отдыхающих на Пхукете с двух недель до одной, после чего им можно будет посещать другие города королевства. Среди разрешенных мест — острова Самуи, Пханган и Ко Тао, Ко-Пхи-Пхи, Ко-Нгай, Као-Лак, Кхао-Яо-Яй и Ко Яо Ной и город Кхаулак.

Отмечается, что если кабинет министров поддержит инициативу по смягчению ограничений, то новые правила начнут действовать уже в августе.

Также в правительстве заявили, что эксперимент с туристической программой «Пхукетская песочница», запущенный в стране с 1 июля, в соответствии с которым все прибывающие на остров вакцинированные туристы должны 14 дней находиться там, и только после этого могут поехать в другие провинции, показал положительные результаты.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда изолировали вакцинированных туристов, которым разрешен въезд в страну, на острове Пхукет от остальных жителей королевства и экспатов, проживающих в других провинциях государства. При этом привитые иностранные туристы, прибывающие на курорт в рамках экспериментальной программы, могут беспрепятственно попасть на остров.

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