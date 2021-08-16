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Раскрыт главный страх россиян во время путешествий

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад

Раскрыт главный страх россиян во время путешествий — большинство туристов (31 процент) боится остаться без денег. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Раскрыт главный страх россиян во время путешествий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Всего в опросе, размещенном на сайте сервиса, приняли участие 1,6 тысячи человек. Помимо риска не уложиться в бюджет, многие (15 процентов) переживают из-за плохой погоды, еще 14 процентов волнуются за домашних питомцев, которых пришлось оставить дома.

Менее распространенным страхом оказался риск опоздать на рейс — из-за этого переживают девять процентов респондентов. Разочароваться в отеле боятся семь процентов россиян, столько же волнуются, что не успеют за отпуск посмотреть все интересные достопримечательности.

При этом один процент опрошенных беспокоится о возможном джетлаге или акклиматизации, еще три процента — о наборе лишнего веса во время отпуска.

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