Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах столичного региона

В четырех аэропортах Москвы и области отменили и задержали 46 рейсов в воскресенье, 15 августа.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, во Внуково отменили пять рейсов, а шесть задержали. В Шереметьеве задержали шесть вылетов и два отменили. В авиагавани Домодедово 22 рейса не вылетели вовремя, отменены были три перелета.

В аэропорту Жуковский один рейс задерживается, еще один был отменен, передает РИАМО.