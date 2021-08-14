"Озлобленные": турист назвал главные качества русских

Чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк после трехлетнего путешествия по России назвал три главных качества русских людей. Интервью с ним публикует издание Vikend Dnes.

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Мужчина несколько лет жил в России, путешествуя по стране. По его мнению, русского человека сложно понять из-за его непостоянности.

«С русскими можно пить водку, есть шашлык и петь под гармонь, но серьезно сотрудничать с ними, за редким исключением, невозможно», — считает он.

Русские, по его словам, часто не выполняют обещания и не отвечают на сообщения. Мужчина назвал наших соотечественников «озлобленными и тщеславными людьми с манией величия».

«Многие из этих милых, дружелюбных и веселых людей где-то глубоко внутри скрывают обиженную, закомплексованную, ксенофобскую и желчную натуру», — считает турист.

Некоторые россияне все же приятно удивили иностранца своим гостеприимством. Он признался, что во многих регионах страны он чувствовал себя как дома.