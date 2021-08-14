Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

"Озлобленные": иностранец назвал три главных качества русских

Диана Товсепова
3 часа назад

Чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк после трехлетнего путешествия по России назвал три главных качества русских людей. Интервью с ним публикует издание Vikend Dnes.

"Озлобленные": турист назвал главные качества русских
Фото: depositphotosdepositphotos

Мужчина несколько лет жил в России, путешествуя по стране. По его мнению, русского человека сложно понять из-за его непостоянности.

«С русскими можно пить водку, есть шашлык и петь под гармонь, но серьезно сотрудничать с ними, за редким исключением, невозможно», — считает он.

Русские, по его словам, часто не выполняют обещания и не отвечают на сообщения. Мужчина назвал наших соотечественников «озлобленными и тщеславными людьми с манией величия».

«Многие из этих милых, дружелюбных и веселых людей где-то глубоко внутри скрывают обиженную, закомплексованную, ксенофобскую и желчную натуру», — считает турист.

Некоторые россияне все же приятно удивили иностранца своим гостеприимством. Он признался, что во многих регионах страны он чувствовал себя как дома.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, какая русская еда впечатлила китайского туриста.

Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители