Перечислены страны, которые заинтересовали туристов в августе

Стало известно, какие направления пользуются большим спросом у туристов в августе. Результаты исследования опубликовал сервис бронирования OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.
Эксперты проанализировали бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа, которые сравнили с аналогичным периодом на июль, и выяснили, что лидером среди зарубежных государств стала Албания. На 59% процентов вырос спрос на данное направление.
"Албания – действительно привлекательное для туристов направление, так как здесь действуют упрощенные правила въезда. Россиянам для прилета в страну не нужен ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат вакцинации",
– пояснила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.
Чаще на 43% покупают билеты в Болгарию, а на 42% в Грузию.
Среди лидеров по спросу также Турция (на 32% больше, чем в июле), Узбекистан, Черногория, Белоруссия, Хорватия, Греция, Молдавия.
Ранее "Рамблер" писал, россиянам предложили направления для отдыха в сентябре внутри страны.