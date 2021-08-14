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Перечислены страны, которые заинтересовали туристов в августе

Стелла Шмель
40 минут назад

Стало известно, какие направления пользуются большим спросом у туристов в августе. Результаты исследования опубликовал сервис бронирования OneTwoTrip, сообщает РИА Новости.

Перечислены страны, которые заинтересовали туристов в августе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты проанализировали бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа, которые сравнили с аналогичным периодом на июль, и выяснили, что лидером среди зарубежных государств стала Албания. На 59% процентов вырос спрос на данное направление.

"Албания – действительно привлекательное для туристов направление, так как здесь действуют упрощенные правила въезда. Россиянам для прилета в страну не нужен ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат вакцинации",

– пояснила руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Чаще на 43% покупают билеты в Болгарию, а на 42% в Грузию.

Среди лидеров по спросу также Турция (на 32% больше, чем в июле), Узбекистан, Черногория, Белоруссия, Хорватия, Греция, Молдавия.

Ранее "Рамблер" писал, россиянам предложили направления для отдыха в сентябре внутри страны.

Новости путешествий,РИА Новости,
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