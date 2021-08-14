Вильфанд назвал самое теплое российское море

Самое теплая вода в море сейчас на Черноморском побережье в Сочи и Туапсе, температура волы составляет 27 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Чуть холоднее, по словам синоптика, — в Ялте, Алуште и Геленджике (26 градусов тепла) и в Феодосии (25 градусов). Самое прохладное море, по оценкам Вильфанда, — сейчас в Евпатории и Анапе. Там вода прогрелась всего до 24 градусов тепла.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о надвигающихся «небывалых дождях». Ненастную погоду прогнозируют уже в эти выходные, 14 и 15 августа, ливни, грозы и град ожидаются в Сочи, Крыму, Ростовской, Саратовской областях, Северной Осетии, Адыгее, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, а также в Эвенкийском районе Красноярского края. По словам Вильфанда, особенно опасной погода будет в Крыму: там выпадет более 50 мм осадков, а над морем в Краснодарском крае возможно формирование смерчей.