"Дети в нефти купаются": жители Анапы о пятнах в море

7 августа в акватории Черного моря под Новороссийском произошел разлив нефти. По сообщениям очевидцев, пятно за пару дней добралось до Анапы, угрожая отдыху и жизни людей и животных. "Рамблер" собрал реакции местных жителей и приезжих.

Что произошло

При закачке нефти с выносного погрузочного устройства на греческий танкер Minerva Symphony произошел разлив топлива. Причиной аварии назвали разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"), позднее переквалифицировав его в более тяжкое ("Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде").

По данным КТК, площадь разлива составила 200 квадратных метров. Специалисты Института космических исследований РАН, основываясь на данных спутниковых снимках, заявили, что площадь пятна составила 80 квадратных километров — в 400 тысяч раз больше заявленного. Консорциум заявил о ликвидации пятна, однако жители Новороссийска и Анапы писали в соцсетях, что чувствовали и видели пленку на воде пару дней спустя.

Кто пострадал

Судя по фото и видео очевидцев, пятно дошло до села Абрау-Дюрсо и Анапы. Сотрудники дельфинария в поселке Большой Утриш Краснодарского края обнаружили масляную пленку в воде своей акватории. Видео с подтверждением опубликовали в Instagram.

"Несмотря на красивый радужный цвет для животных и растений эта ситуация не такая уж и радужная. Как только опускаем руку в воду, на коже остается жирная пленка", — подписали пост сотрудники.

Комментаторы не стали скрывать эмоций. Люди жалели дельфинов и возмущались халатностью, которая привела к подобной ситуации.

"За это надо садить людей! Халатность! А страдают животные!", "Какой ужас. вы молодцы!!! Пытаетесь хоть как то защитить своих обитателей, быстро среагировали! Но очень печально, обидно и страшно за обитателей всего моря!!! Каждый день в море, гора мусора, нефти, масел....", "Ужас! Надо как то чистить!"

Пострадали не только животные, но люди — туристы и жители Краснодарского края. В группах "Типичный Новороссийск" и "Типичный Сочи" комментарии под постами о новостях сплошь негодующие. Люди не понимают, как возможно было допустить такую ситуацию, особенно в туристический сезон.

"Преступная халатность, низкая техника безопасности...", "Да верхушку ктк за такое посадить нужно , как так пролить нефть ?", "И еще шторм обещают в субботу((( отдыхайкам только посочувствовать остается(((", "в Анапу за нефтью", — пишут комментаторы.

Фотограф из Анапы Юрий @yuraoz выложил в Instagram видео, на котором видны масштабы разлива. На кадрах заметно, как люди купаются в воде, которая подернута цветной пленкой.

"вот так выглядит приближающийся ПИДЕЦ сезона.. в прошлом году никого не наказали за выброс нефти, ну вот теперь.. отдохнём, а то многие уже устали.. прощай экология", — подписал автор видео.

В комментариях местные и туристы рассказали, что чувствовали что-то странное в море в последние дни, а также зареклись приезжать в Краснодарский край.

@olga_lavande: "Вчера было это все у пляжа. Были волны не видно визуально, но я вся испачкалась. Сначала не поняла в чем у меня руки то? Потом поняла".

@ma_ri_rich: Это точно первый и последний раз поедем в Краснодарский край, чур меня чур... каждый день прекрасные новости поступают

@dmitriy_gromov111270: "Да видно невооружённым взглядом, нефтяную плёнку, её не спутать не счем"

@lisawete: "Дети прямо в нефти купаются!"

@lenorchik_925: "Очень ужасно на все это смотреть. Виной всему "взрослые" люди с безответственностью, невежи, рукожопство вокруг и везде. Нет мер по устранению утечки и не будет...."

Часть комментаторов отметила, что нефтяная пленка была заметна еще с весны.

@xenia_anapa.life: "Эти разводы тонкой нитью текли еще весной, теперь они увеличилась видимо"

@ sonyamigal: "В первых числах июня (когда шторм был и на пляжах Витязево огромные лужи оставались от моря выходившего из берегов, помните, Юрий?), вот эти огромные лужи на пляже тоже были покрыты радужной плёнкой. Так что это ещё в мае началось".