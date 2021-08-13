Сколько стоят ПЦР-тесты в самых посещаемых странах Европы

Минимальная цена на ПЦР-тесты в самых посещаемых странах Европы начинается от 20 евро (1726 рублей). Такую стоимость туристам назвал информационный портал «Турпром» со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

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Так, самое дешевое тестирование на коронавирус проводится в Греции. В кабинете частного врача можно сделать процедуру за 20 евро (1726 рублей) и получить результаты в течение суток. В Италии тест обойдется путешественникам в среднем до 30 евро (2590 рублей), сдать его можно в больницах, лабораториях и в аптеках.

Во Франции, Бельгии и Хорватии прохождение исследования будет стоить от 40 до 50 евро (3453-4317 рублей). Анализ возможно получить в частных и государственных клиниках. Результат выдаются в течение 24-36 часов, в отдельных случаях ожидание может длиться до трех суток.

Немного дороже тест на COVID-19 стоит в Чехии — 57 евро (4921 рубль) и в Австрии — 69 евро (5957 рублей) для взрослых и 49 евро (4230 рублей) для несовершеннолетних.

Самые высокие цены на ПЦР-исследование в странах Евросоюза отмечены в Испании и Германии, где туристам в скрининговом центре или больнице процедура обойдется от 100 до 150 евро (8634-12 951 рублей). При этом результаты можно получить в течение всего нескольких часов.