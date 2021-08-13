Поживший в глэмпинге в Хабаровском крае россиянин поделился впечатлениями

Глэмпинги в последнее время становятся все более популярны среди отдыхающих. Так, корреспондент «Интерфакса» пожил на территории нацпарка «Анюйский» в Хабаровском крае и поделился впечатлениями.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Глэмпинг «Заповедные места» располагается здесь уже два года. На его территории расположено восемь купольных шаров, в каждом из которых может проживать три человека. Как рассказал автор статьи, в шатрах установлены кровати, кондиционеры, и панорамные окна, из которых открывается вид на реку Анюй и сопки. В домиках есть электричество и спутниковый интернет. Кроме того, в глэмпинге есть общий шатер с барной стойкой и лаундж-зоной, баня-бочка, душевые, туалеты, сибирский банный чан, зоны отдыха.

Журналист отметил, что постояльцы глэмпинга любят активный отдых. Они сплавляются по реке Анюй, рыбачат, собирают ягоды и грибы, занимаются трекингом, учатся готовить по традиционным дальневосточным рецептам.

Много здесь и природным памятников: тисовые леса с таежными тропами, каменные останцы Надге. Можно также посетить нанайское стойбище и пройти традиционный обряд очищения, увидеть внесенные в предварительный список мирового наследия ЮНЕСКО петроглифы Сикачи-Алян.

Тур в глэмпинг на неделю стоит от 71 тысячи рублей с человека.