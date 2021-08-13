Туристка потеряла 300 тысяч рублей при бронировании виллы

Туристка забронировала дом на побережье по поддельному объявлению и потеряла три тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей). Об этом сообщает Metro.

Лиза Шуркин забронировала роскошную виллу с четырьмя спальнями и бассейном на Ибице с помощью сервиса Airbnb. Позже туристка получила письмо с подтверждением наличия свободных мест на выбранном объекте размещения с личного адреса хозяина дома.

Шуркин начала переписку с арендодателем — мужчина предложил перевести депозит и стоимость одной ночи проживания в качестве гарантии брони. Мошенник прислал ссылку для оплаты, связанную с сайтом Airbnb, объяснив, что у них действует новая платежная система, проходящая через счет в Европейском банке.

Девушка и двое ее друзей перевели мошеннику три тысячи фунтов стерлингов, затем хозяин дома перестал выходить на связь. Шуркин обратилась с жалобой в офис Airbnb, но ей не смогли помочь, так как деньги уже поступили на счет, а он был закрыт.

«Я много лет являюсь заядлым пользователем Airbnb, а они отказались от меня ради трех тысяч фунтов стерлингов. Позор. Мне противно от того, как они обращаются со своими клиентами», — прокомментировала ситуацию Шуркин.