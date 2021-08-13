"В Сочи закрыты все пляжи, решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. На море шторм — четыре балла, купание опасно для жизни. На пляжах арендаторами выставлены информационные аншлаги, дежурят спасатели", — уточнили в пресс-службе.