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Купаться опасно: из-за шторма в Сочи закрыли все пляжи

Анастасия Иванова
3 часа назад

Оперативный штаб по проведению курортного сезона в Сочи решил закрыть все городские пляжи из-за сильного шторма. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Сочи закрыты все пляжи, решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. На море шторм — четыре балла, купание опасно для жизни. На пляжах арендаторами выставлены информационные аншлаги, дежурят спасатели", — уточнили в пресс-службе.

До этого жителей предупреждали, что на территории курорта возможны ливни с грозами, шквалистый ветер, а также образование смерчей над морем.

Ранее "Рамблер" сообщал, что жителей Крыма предупредили о новом шторме.

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